Talavera rompe el silencio y habla sobre su salida de Pumas

El experimentado guardameta Alfredo Talavera, que no seguirá en Pumas de la UNAM, rompió el silencio y habló sobre su salida del cuadro universitario.

Talavera, de 39 años, reveló la razón por la que sale del club para la temporada 2022/23.

“Quiero aclarar, que desde diciembre del 2021 me acerqué con la directiva para negociar mi continuidad en el equipo sin tener éxito, recibiendo la primer y única propuesta de renovación hasta febrero 2022. Pasado el tiempo y manteniéndose en la misma postura, recibí propuestas serias de otros equipos y nunca di una respuesta, hasta no definir mi situación con el club. Por lo que hace un par de días tomé una decisión, basado en que no hubo una respuesta concreta hasta el día 10 de mayo, dejando claro que de ser la propuesta que se menciona hubiera permanecido sin lugar a dudas en esta institución”, escribió el arquero.