El entrenador Gerardo Martino se sinceró y dejó clara las razones por las cuales no cuenta con Javier Hernández en la selección nacional, a pesar del gran momento que vive actualmente.

«Javier Hernández no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido en estos últimos dos años y casi tres años, pero dicho esto, quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios. Toda cuestión que sucede dentro del ámbito de la selección nacional se resuelve dentro del ámbito de selección nacional».

Sin embargo, en una entrevista a TUDN, el Tata aseguró que el Chicharito no tiene las puertas cerradas en la selección mexicana.

«Hay una cuestión futbolística que es indiscutible. Yo no plantearía esta discusión en desde el lado futbolístico, es el único escenario donde la carrera de Javier no tiene discusión. Es un futbolista que ha jugado en Manchester United o Madrid, pero lo cierto es que van apareciendo otros nombres, que a lo mejor no nos ponemos de acuerdo y que hacen que el entrenador, por ese motivo en los últimos dos años no lo haya convocado. No tengo un diálogo cortado con Javier. Por un lado, digo las puertas están abiertas, por otro lado, no lo convoco. Las puertas están abiertas para todos. Hay otros futbolistas que se han decidido no participar de este proceso y se respeta la decisión. En el caso de él, nunca se ha bajado de esta posibilidad de estar».