Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador de la selección mexicana, se deshizo en elogios para Diego Lainez luego de su actuación ante Panamá, por lo que resaltó que el jugador del Betis es el presente y futuro del Tri.

En declaraciones a la prensa, el estratega argentino reconoció el gran nivel que tiene Lainez y el gran aporte de calidad que le ofrece al combinado nacional.

«En todas las participaciones que él ha tenido me parece que su estabilidad en Betis ha contribuido en que se transforme en un jugador muy confiable y muy desequilibrante. Hoy una vez más lo ha hecho, lo demostró en el Final Four, en los partidos amistosos. En algún momento hemos hablado de que Diego no solamente es es el futuro de la selección mexicana, sino también es el presente y está peleando con buenas armas por ganarse un lugar definitivo, así que estamos muy contentos con él».