‘Tata’ Martino le lanzó una dura advertencia a Carlos Vela sobre su posible regreso al Tri

La novela entre Carlos Vela y la selección mexicana sigue. En esta oportunidad, el seleccionador Gerardo ‘Tata’ Matino habló sobre este caso y resaltó que quien tiene la última palabra es el propio jugador.

En diversas convocatorias, el jugador de Los Ángeles FC ha declinado el llamado para partido amistosos o de eliminatorias, lo que ha ocasionado la molestia de muchos aficionados.

«Tuvimos las charlas que tuvimos que tener, la pelota siempre la tuvo él. Tampoco no es cuando quiero, donde quiero y el día que quiero; pero el que tiene que dar la señal de que está en condiciones de ser un futbolista convocable es el jugador».

En declaraciones a Telemundo, ‘Tata’ Martino mencionó que si Vela quiere regresar lo tiene que hacer ahora, y no cuando vaya a iniciar una competición de peso.

«Si pasa tiene que pasar por esta época y no en el momento donde esté todo resuelto, en donde nos estemos subiendo al avión para ir a Qatar. Esto no va a pasar, por boca del mismo Carlos, no porque lo diga yo».