Gerardo Martino, seleccionador mexicano, dejó claro que el presente de Javier Hernández no es el mejor y que su llamado a la selección no va a estar condicionado por un récord.

El estratega argentino, en declaraciones a ESPN, reconoció que Chicharito no tiene un lugar seguro dentro de la convocatoria del Tri.

«Nadie juega porque es el goleador histórico de la selección, eso no te sostiene o te sostiene un ratito, pero no te alcanza para siempre porque si no, estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no lo podemos convocar».