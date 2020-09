«Tata» Martino no descartó convocar a naturalizados

Gerardo ‘Tata’ Martino aseguró que está abierto a convocar a naturalizados en la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022.

«Yo convoco jugadores que legalmente estén en condiciones de integrar la selección y puedan ser un aporte. No me gusta de hablar de naturalizados y no naturalizados», señaló en una rueda de prensa.

En los últimos días se ha especulado con que Rogelio Funes Mori se haga mexicano y sea elegible para la selección.

«Estoy entusiasmado, hacía demasiado tiempo que no teníamos contacto con los jugadores», comentó Martino, quien reconoció lo difícil de trabajar con las restricciones por la COVID-19.

«Se necesita una apertura de cabeza para interpretar las necesidades y convivir con los errores porque la situación no es normal, no solo acá, sino en el mundo», señaló.

«A menos de que cada vez que vengan, ellos observen un caos en la selección, observen faltas de respeto; a menos que observen situaciones anormales, todo lo demás es cuestión de dar. Es difícil venir a la selección a pedir. En la selección se pide respeto y calidad de trabajo; después se viene a ofrecer, a dar», agregó.

«Es cuestión de organizarse para ser competitivos con la selección mayor y la olímpica», subrayó.

Después de enfrentarse a Guatemala, México jugará contra Holanda el próximo 7 de octubre en Amsterdam.