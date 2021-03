‘Tata’ Martino piensa en Funes Mori a futuro

Una de las posibilidades de reemplazo para Raúl Jiménez, se encuentra en el fútbol local, pero no es precisamente un jugador nacido en México.

Rogelio Funes Mori ha estado en la órbita del seleccionador Gerardo ‘Tata’ Martino, para reforzar a la selección y más ahora cuando el ‘Tri’ adolece de una figura como Raúl Jiménez.

En varias ocasiones se ha especulado con la contratación del argentino, sin embargo, todavía sus trámites de naturalización no están todavía culminados.

‘Tata’ Martino, en una entrevista con Pasion W recordó sobre el tema asegurando que no puede ser convocado por este trámite legal: «Me ajusto a lo que me dice la ley, más allá de los gustos futbolísticos que por supuesto están. En el momento en que la ley me diga que hay un jugador no nacido en México que pueda ser convocable, lo tendré en cuenta. Si no, mientras tanto me parece un gasto de energía innecesario hablar sobre el tema», aseguró.

La naturalización de Funes Mori, estaría cerca de concretarse por el tiempo dispuesto para la realización de este trámite.