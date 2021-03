Tata Martino reveló los nombres de los mexicanos que están listos para llegar a Europa

A pesar de que es un creyente de que la mayoría de los jóvenes talentos mexicanos deben terminar de madurar en la Liga MX, el seleccionador Gerardo Martino dio una corta lista de los jugadores que él considera ya están listos para llegar a Europa.

«Jesús Gallardo, César Montes y Carlos Rodríguez ya están. creo que Sebastián Córdova, si no está listo, ya casi lo está. JJ Macías puede que sí, me gustaría verlo más con la camiseta de Chivas. Si el futbolista está armado, tiene más posibilidad de estar en Europa, porque si no es más probable que en poco tiempo lo tengamos de vuelta».