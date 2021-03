La salud y recuperación de Raúl Jiménez es primordial para los Wolves y para el Tri, es por ello que su estado se ha tratado con la mayor brevedad y seguridad posible, tema sobre el que habló el seleccionador mexicano, Gerardo Martino.

En declaraciones a Marca, el entrenador destacó que su evolución ha sido satisfactoria y que solo esperan buenas noticias a corto y mediano plazo.

«Raúl está muy bien. La parte médica habla semana tras semana. Lo único que no está haciendo ahora es entrenamientos de contacto. Por eso participa mucho de los inicios de los entrenamientos con su equipo y todavía no está en etapa de entrenamientos de contacto, así que no veo tan claro que pueda estar a disposición para los partidos de marzo».