‘Tecatito’ Corona piensa en volver a la Liga MX

Jesús ‘Tecatito’ Corona dejó abierta la posibilidad de regresar a la Liga MX en un futuro no muy lejano cuando su periplo por Europa acabe.

En entrevista para TV Azteca, el recientemente condecorado como el mejor jugador de la Liga de Portugal señaló que espera regresar a un equipo de los de arriba porque su competitividad así se lo indica.

¡IMPERDIBLE! Entrevista exclusiva con el «Tecatito» Corona #CompartimosLaEmoción ⚽🇲🇽 🔴VIDEO📹https://t.co/ySm11nm9c0 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 11, 2020

«Lo tengo en mente ¿para qué miento? Y lo tengo en mente porque es de donde salí. Me gustaría volver a un club y luchar por campeonatos, que es lo me lleva a estar más feliz (…) (Desde Portugal) es complicado seguir el fútbol mexicano por la diferencia de horario, pero sí veo los resúmenes; estoy atento a la Liga MX y por supuesto que estoy pendiente de lo que pasa».

Con respecto a qué equipo podría recalar, el ‘Tecatito’ Corona mencionó que no le cierra las puertas a Monterrey, equipo donde se formó. «Claro que volvería a Rayados, salí de ahí y le agarré amor al club. Conocí a muchas personas importantes en mi vida como a mi esposa, así que claro que me gustaría; si no se da por alguna circunstancia, pues ni modo».