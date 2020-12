«Tenía mucho dolor»: Alexis Vega confiesa que jugó infiltrado

Alexis Vega regresó a las canchas en el empate (1-1) entre Chivas y León luego de la controversial lesión que sufrió durante un partido amistoso, asegurando que no se ha recuperado totalmente de su molestia.

En declaraciones postpartido, el delantero de Guadalajara resaltó también el trabajo realizado por el cuerpo médico del club.

La verdad que es una lesión complicada en la cual me diagnosticaban de cuatro a seis semanas, pero le agradezco a los fisios, a los doctores que se han puesto a mi disposición. Por ahí hacemos tres sesiones al día donde no tenía casi tiempo de descansar. Sabemos lo que nos estamos, todavía no me encuentro al cien por ciento, jugué infiltrado, todavía tenía mucho dolor. Es parte de, nos toca arriesgar y que pase lo que pase»