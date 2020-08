Tigres: Diego Reyes es positivo por Coronavirus

Tigres recibió un fuerte golpe luego de que Diego Reyes confirmara que dio positivo por Coronavirus, pero por buena noticia mencionó que es asintomático.

A través de sus redes sociales el zaguero felino dio a conocer la noticia mediante una carta, en la que además invita a toda la afición y a las personas en general a cuidarse siguiendo todas las medidas sanitarias.

«Por medio de este comunicado me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de COVID-19. Gracias a Dios estoy bien y en este momento no presento ningún síntoma».

Cabe recordar que los universitarios informaron que las pruebas realizadas a la plantilla, antes del partido del pasado 7 de agosto frente a Xolos, arrojaron un caso positivo por Coronavirus, el de Reyes, que estuvo en la banca en ese encuentro.

«Quisiera agradecer al club por dejarme compartirles esto, porque mi intención siempre ha sido y seguirá siendo dar un buen ejemplo para los niños y jóvenes mexicanos».

📰 COMUNICADO A NUESTRA AFICIÓN ⤵️#EstoEsTigres 🐯 — Club Tigres Oficial (en Casa 🏠😷) (@TigresOficial) August 10, 2020

Cabe mencionar que Reyes fue visto hace poco más de una semana en la fiesta que dio el portero de Monterrey, Hugo González, señalando que solo estuvo por un breve momento en la casa del guardameta. Ahora, para la tercera jornada, tanto el arquero como Dorlan Pabón, otro futbolista captado en la reunión, no dieron positivo y sí jugaron con Rayados.