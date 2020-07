Se sabía que reiniciar el fútbol iba a ser muy peligroso y ahora se comprueba gracias a varios positivos que se han registrado, como el caso de Tigres.

Y es que en un comunicado emitido en conjunto, la Liga MX informó que el cuadro felino registró a una persona como positiva tras las pruebas realizadas al personal y jugadores del equipo un día antes de su partido por semifinales de Copa por México contra el Cruz Azul, el 14 de julio.

«El pasado martes 14 de julio, el Club (Tigres) realizó nuevos análisis preventivos a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del primer equipo. De las 45 pruebas realizadas, se detectó un caso positivo y asintomático por COVID-19«.

Comunicado de la LIGA MX y el Club @TigresOficial. Sobre las pruebas de COVID-19 realizadas al primer equipo el 14 de julio. ➡️https://t.co/Zm1xHYTB2r pic.twitter.com/H6TNoKNJEO — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 17, 2020

De igual manera, el cuadro felino y la Liga MX señalaron que «la persona, de acuerdo a los lineamientos, se encuentra en aislamiento y bajo observación«.

Este no es el primer caso positivo que se registra, pues en días anteriores tanto Atlas, como Mazatlán FC y Chivas registraron contagiados. De hecho, el propio técnico del Rebaño, Luis Fernando Tena dio positivo en el test aplicado por el equipo, un día antes de las semifinales contra el América, aunque no presentó síntomas y no estuvo presente en el partido, al igual que no lo estará para la final del domingo.