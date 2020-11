Tigres: ‘Tuca’ Ferretti culpó al arbitraje de tener que ir al repechaje

Ricardo Ferretti, luego del empate ante Atlas, acusó duramente al arbitraje y destacó que debido a sus «malas» actuaciones Tigres de la UANL tiene que disputar el repechaje para la Liguilla.

En declaraciones a la prensa, el estratega del conjunto felino señaló que la no revisión en el VAR también le quitó el título de goleo a André-Pierre Gignac.

«No es que me guste hablar mucho del arbitraje, pero en el segundo gol que anotamos no entiendo lo que están utilizando del VAR. Se dice que una expulsión, un penal o en un gol se revisa y el segundo gol que anotamos es legítimo, y lo que se espera uno, por lo menos, en la situación de gol es una revisión del árbitro o del VAR para avalar si es o no es; hoy cometen una equivocación muy grave, nos manda a repechaje, le quitan el título de goleo a un jugador por no revisar un gol».

La molestia de Ferretti era tal que incluso nombró a Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje en la Liga MX.

«Hoy sí me molesta, me irrita, me encabrona que no lo hayan hecho así de plano, porque nos afectó en el marcador final, en la situación de calificación y sinceramente al señor Brizio le digo y eso, que siempre apoyo al arbitraje, somos seres humanos y nos equivocamos, pero hoy se equivocaron y quisieron equivocarse y eso no se vale».