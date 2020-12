¡Tigres UANL, campeonas de la Liga MX Femenil!

Una nueva final regia donde el conjunto de Tigres UANL Femenil recuperó su trono como reinas de la Liga MX Femenil al vencer en la final a las Rayadas.

Las universitarias obtuvieron su tercer título al imponerse en la Final del Guard1anes 2020 a sus más acérrimas rivales en la tanda de penales del partido de vuelta por 3-2 tras el empate global 1-1.

📹 #ElResumen

¡El Tercer Título de Tigres Femenil! Revive las mejores acciones del partido de VUELTA de la #GranFinal del #Guard1anes2020 entre Tigres y Rayadas. Las Felinas se proclamaron campeonas. 🙌 ¡FELICIDADES! 🏆⚽#VamosPorEllas🎀 #LigaBBVAMXFemenil pic.twitter.com/haDC5NCjIX — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) December 15, 2020

En su casa, donde por primera vez festejan una estrella, las felinas fueron ligeramente superiores a su oponente pese a que ninguno salió con intensidad o claridad, pues preferían resguardarse y defenderse para no recibir ningún gol.

Sin embargo, eso no impidió que no hubieran emociones, pues Lizbeth Ovalle y Stephany Mayor llevaron el mayor peligro al arco contrario, que se salvó de no recibir el tanto que liquidara la serie.

Por su parte, las visitantes precisamente estaban buscando una diana que les diera esperanzas y se apoyaron en Christina Burkenroad y Liliana Mercado para ello, pero se quedaron a nada debido a que un remate se fue desviado y el otro directo al travesaño. Además que casi marcan tras un error de Godínez, pero esta misma supo corregir para irse al descanso 0-0.

Para el complemento no variaron mucho las cosas, pues las locales preferían jugar con el marcador y esperar a que pasaran los minutos debido a que se estaban quedando con el título.

Las albiazules se comenzaron a desesperar por el constante toque largo de su rival y algunas ocasiones que las pusieron en peligro, pero cerca del final se sacudieron la presión y supieron igualar, luego de que Annia Mejía empujó el balón en una enredada jugada para establecer el 1-0 que igualaba el global y enviaba a penales.

Ya en la tanda, Katty Martínez, Liliana Mercado y Nancy Antonio marcaron para acercar el título, que se consumó con los fallos de Burkenroad, y los disparos errados consecutivos de Valeria Valdez y Yamile Franco.

Así Tigres se convierte en el equipo más ganador en la Liga MX Femenil y derrota por tercera vez a las Rayadas en el partido decisivo, dejándolas como las más perdedoras.

¡En la historia!@TigresFemenil sigue haciendo grande su nombre en la #LigaBBVAMXFemenil. Hoy se graba por tercera ocasión «Tigres» en un trofeo. ¡¡Enhorabuena, Campeonas del #Guard1anes2020!!#VamosPorEllas ⚽🎀 pic.twitter.com/on0LaTgYBQ — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) December 15, 2020