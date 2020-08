El entrenador Ricardo Ferreti reconoció los errores que tuvo Tigres para permitir el empate a pocos minutos del final del partido, lo que le permitió a Pachuca rescatar un punto en la jornada dos del Guard1anes 2020.

En declaraciones a la prensa posterior al partido, el estratega brasileño indicó que la falta de contundencia fue la principal falencia de su equipo.

«Si no eres efectivo estás en el filo de la navaja y expuesto a lo que le pasó; recibir un gol que nos cuesta la victoria. Tuvimos situaciones de superioridad numérica frente a su marco, así que no ganamos simplemente porque no fuimos efectivos».

Además, Ferreti comentó sobre la necesidad de que su equipo no pierda la concentración para que no se vuelva a repetir el escenario de la noche de este sábado. «Tenemos que entender que el último minuto también tiene 60 segundos y no desconcentrarnos en ningún momento, porque el contrario se viene encima con todo y aprovecha cualquier desatención», aseguró.