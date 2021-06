‘Tuca’ Ferretti decidirá si sigue entrenando en tres años

El actual técnico de los Bravos de Juárez aseguró que le queda poco tiempo, lo que hará que decida si se retirará o no en los próximos tres años.

En una entrevista realizada por Diario Récord, el ‘Tuca’ señaló que aún le queda mucho por dar. «El día que yo no haga mi trabajo al 100, al día siguiente ya no me presento, esto es lo que yo he pensado. Ahora, uno no es eterno, pero yo si pudiera poner un plazo, te diría que yo quisiera tal vez dirigir unos tres años más, creo, y después de tres años ahí voy a tomar una posibilidad de sentarme conmigo mismo para ver si vale la pena seguir o no», señaló

Tras pasar por equipos como Pumas, Chivas y Tigres, Ricardo Ferretti ha levantado siete títulos de Liga y ahora, con los Bravos de Juárez, buscará un nuevo título en el proyecto que tienen con el equipo de la frontera.