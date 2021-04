«Tuca» Ferretti renovará con los Tigres

Ricardo «Tuca» Ferretti anunció que renovará contrato como entrenador de los Tigres UANL, club al que llegó en 2010 y con el que disputó el año pasado la final del Mundial de clubes.

«Mi contrato está apalabrado. Hoy en día la gente es desconfiada, pero soy una persona antigua y me han enseñado que la palabra es más importante que una firma. Yo di mi palabra y tengo la de la directiva. A lo mejor voy a firmar y no se darán cuenta, pero todo está arreglado», explicó en rueda de prensa.

Igualado con Ignacio Trelles, ya fallecido, Ferretti es el máximo ganador de títulos de liga en México con siete galardones, cinco con los Tigres, uno con las Chivas de Guadalajara y uno con los Pumas UNAM.

«La firma no se ha dado porque de repente ellos han podido y yo no, pero no hay ningún problema, la situación está clara. Tal vez quieren ver la firma, pero está el compromiso y la mano dada y eso es más que suficiente», remarcó el estratega de 67 años.

«Estamos al filo de la navaja de entrar a una repesca o quedar eliminados. La mentalidad de todos es buscar entrar dentro de los 12 mejores, clasificar a la repesca y llegar a la liguilla», expuso el manejador.