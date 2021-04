‘Tuca’ Ferretti respondió al representante del ‘Diente’ López tras su inconformidad en Tigres

El representante de Nicolás ‘Diente’ López aseguró, en días pasados, sobre la inconformidad que tiene el jugador con los Tigres.

La falta de minutos y la falta de confianza del técnico, hizo que Vinicius Prates, representante del jugador, arremetiera contra Ricardo Ferretti, sin embargo, el entrenador respondió al ‘manager’ de López.

«¿Dijo el jugador o dijo el representante? Ah, dijo el representante. Yo llamo al jugador y le digo ‘tu representante dijo esto’, oye, discúlpame, es problema del representante. A todos los jugadores la puerta está abierta», comentó.

Sobre la polémica, Ricardo Ferretti le mostró la puerta de salida al ‘Diente’ López, tras la supueta inconformidad que vive en el club.

«Si Nico me llega y dice ‘Tuca me quiero ir’, no hay ningún problema, llegas te pones de acuerdo con el jugador, tu costaste tanto, nada más trae lo que pagamos por tí, y a lo mejor te doy un descuento», añadió Ferretti.

Aunque no es uno de los fijos para el técnico, Nicolás López es el actual goleador del equipo, con el mejor promedio de gol en nuevo duelos disputados.