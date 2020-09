«Turco» Mohamed: «Los detalles marcaron la diferencia»

Antonio Mohamed aseguró que los detalles en el ataque del equipo rival fueron los que marcaron el partido, ya que la falta de contundencia de Rayados fue el principal factor tras caer 2-0 ante Tigres.

“Los detalles marcaron la diferencia del partido, nosotros tuvimos opciones y no las pudimos meter, ellos también y me parece que ganó el que convirtió los goles, no el que generó más opciones si no el que convirtió y eso nos tiene que servir como lección”, comentó.

“Falta mucho, hay que esperar hasta el final. Es un resultado que nos duele, nos duele mucho, pero hay que levantarse y pensar en el próximo. Duele por el resultado, pero es un partido de fútbol y si no haces los goles, es muy difícil ganar, en eso tenemos que mejorar ya que con el primer gol siempre es difícil levantarse y esos son los detalles que marcan la diferencia del juego”, agregó.