Uriel Antuna se mantiene concentrado con las Chivas

Al conocerse sobre el interés del Olympiakos de Grecia por Uriel Antuna, el jugador de las Chivas aseguró que se mantiene concentrado con el equipo.

En unas declaraciones ofrecidas a TUDN, el jugador señaló que por los momentos no quiere pensar en otra cosa que no sea las Chivas de Guadalajara. «Hay que esperar, ahorita estoy concentrado en mi club, concentrado con mi equipo mentalmente porque al final de cuentas eso es lo que me da estar aquí en Chivas, sé que quedar campeón aquí también te abre una vitrina enorme afuera; pero ahorita estoy concentrado aquí y no quiero pensar en nada más”, comentó Antuna.

Por otro lado, Nery Castillo, ex jugador del Olymíacos de Grecia, señaló que ya hay un interés real para ser contratado por el equipo de Atenas.