‘Vasco’ Aguirre confesó lo que rechazó para llegar a Monterrey

Javier Aguirre ya está al mando de Rayados de Monterrey, sin embargo, este sábado soltó algunos detalles de su contratación y mencionó algunas ofertas que echó a un lado para volver a México.

En declaraciones a Marca, el experimentado estratega mencionó que tenía varias ofertas, pero que su esposa fue fundamental para su arribo a Monterrey.

«Quería seguir viajando. Soy sagitario. Y Silvia (su esposa) me paró, tenía un contrato cerrado en Japón y me había entrevistado con dos equipos de la MLS, pero ella me dijo que se cansó de viajar, entendible por tener 20 años fuera de casa. Vino Monterrey y este proyecto ganador e ilusionante. Fue una decisión de dos días, no me contactaron hace un mes, no. Tomamos la decisión en caliente, como la sopa».