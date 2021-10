«Vasco» Aguirre desmiente a Costa Rica sobre lesión de Campbell

Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey, descartó que el costarricense Joel Campbell sufriera esguince de tercer grado en el tobillo derecho como informó la Federación costarricense.

«Lo de Campbell es un golpe que recibió en el tobillo maltratado del juego contra Cruz Azul, que le impidió estar con nosotros dos o tres partidos, ahora le volvieron a dar ahí, un esguince, pero no de tercer grado como se anunció, creo que estará (listo) antes», explicó en rueda de prensa.

Campbell sufrió la dolencia por una entrada del salvadoreño Narciso Orellana, en el partido del domingo entre su selección y El Salvador, en la quinta fecha de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

La falta provocó que Campbell causara baja para el partido entre Costa Rica y Estados Unidos, el pasado miércoles. Después de una resonancia magnética, la Federación costarricense reveló que el atacante del Monterrey presentó un esguince grado tres en el tobillo derecho, algo que desmintió Aguirre.

Aguirre confía que la baja del extremo será sólo por el partido de este sábado ante el León, correspondiente a la decimotercera jornada del torneo Apertura 2021, y confió en que esté listo para el duelo del martes ante el Querétaro, en la decimocuarta jornada.

«Con León está descartado por su puesto, esperemos que pueda estar con Querétaro y si no puede, veremos si es posible tenerlo con Necaxa, sería lo ideal. Tiene buena evolución y pinta bien», añadió el antiguo estratega del Atlético de Madrid.

«El partido contra León nos obliga a no salir a relajarnos, estar al 100 % porque estamos en casa, debemos jugar bien porque venimos de una derrota. León tiene gente muy trabajada, movimientos mecanizados. No debemos descuidarnos para no cometer errores», finalizó el extécnico del Leganés español.