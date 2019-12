«Vasco» Aguirre: «Me tomé un gintonic a gustito y se me olvidó regañarles»

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, se mostró satisfecho con la actitud de los suyos tras el encuentro en el que se impusieron por 2-0 al Espanyol si bien aseguró que deben ser conscientes de que siguen en descenso pese al triunfo.

«Seguimos en el agujero pero es cierto que el equipo por lo menos cree en lo que hace, trabaja bien, tiene humildad, seriedad. Ojalá algún día podamos jugar mejor», señaló ante los medios de comunicación.

«Fue un buen resultado. Seguimos igual, en el mismo puesto, en descenso. Pero tres puntos en casa con tu gente vienen bien. Coincide con que son fechas importantes de estar con la familia. Siempre que podamos dar una alegría a la afición será bienvenido», manifestó.

En esta ocasión el viento fue un factor importante a tener en cuenta: «Las circunstancias del viento impedían hacer alguna cosa con la pelota pero nos adaptamos pronto. Ayer estaba igual o peor, llovía horrible, y entrenamos fatal».

«Podía dejarlo pasar o meterles una buena. Me aguanté, me fui a casa a ver al Valladolid, me tomé un gintonic a gustito y se me olvidó regañarles. Salió bien el tema. Fue casualidad, tampoco se planean esas cosas», comentó.

Aguirre incidió en el hecho de no confiarse pese a las buenas sensaciones: «Hay motivos para disfrutar de estos tres o cuatro días que coinciden con la Navidad pero está en Valladolid a la vuelta de la esquina. Nos lleva puntos y en casa es muy duro. Nos espera otro partidito sabroso».

«Seguimos ahí, estamos en el puesto diecinueve y estamos en el agujero. Es una realidad que hay que asumir y tener la conducta de un equipo que está en descenso», declaró el técnico mexicano en sala de prensa.