«Vasco» Aguirre: «Se le ofrece una enorme disculpa a la afición»

El entrenador de los Rayados de Monterrey, Javier «Vasco» Aguirre aseguró este sábado tras la derrota 1-0 ante el Al Ahly egipcio, que significó la eliminación de los regios en el Mundial de Clubes que el resultado «es un fracaso absoluto«, al tiempo que pidió «una enorme disculpa a la afición«.

“Pienso que es temprano para eso (renunciar), la Liga está ahí, llevamos tres partidos. No es lo que esperábamos, pero me siento fuerte, es un fracaso absoluto, totalmente, pero esto sigue, es un equipo que compite. No fue una buena noche, pero no es algo que nos desvíe del camino que llevábamos”, declaró.

“No se esperaba llegar al medio tiempo con el 0-0 cuando tuvimos más ocasiones, mejor posesión. El gol nos descolocó, no nos organizamos, dejamos espacios y nos costó enderezar el equipo. Se le ofrece una enorme disculpa a la afición. Toca aguantar, entender que fue un mal resultado y está la Liga, no hay que desviarnos, fue un fracaso, lo asumimos, siempre hay contundencia y ver hacia adelante”, añadió