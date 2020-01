Víctor Guzmán fue inhabilitado

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, se pronunció sobre el caso de Víctor Guzmán, que está dando de qué hablar luego de la ausencia del jugador de la concentración de Chivas. Además confirmó que el jugador está inhabilitado mientras se desarrolle la investigación.

«Quiero aclarar que es imposible que se oculte el resultado de un análisis. Por ahora todo es especulación, no se trata de un caso positivo, repito que es un resultado adverso. No queremos atentar contra la integridad del jugador», comenzó diciendo.

«El Comité Nacional Antidopaje le avisó al jugador y a la Liga que un examen del torneo anterior resultó adverso; el jugador queda inhabilitado en lo que termina el proceso», dijo el directivo.

«No se puede anular el contrato hasta que haya definición del caso. Primero deberá declarar el jugador en el Comité nacional de Antidopaje, así es como funciona, no nos podemos adelantar», destacó.

«Es un proceso que no es tan rápido, primero se le notifica al jugador, después se cita a una reunión donde podrá exponer sus argumentos, y ahí determinar si desea la apertura de la muestra b o no», detalló sobre la información que maneja hasta el momento.

Además aclaró el motivo por el que las pruebas antidoping se hacen en Cuba. «Nosotros solo participamos en el esfuerzo, cubrimos el costo de la operación, pero la autoridad responsable es la dependencia, ellos determinaron que se fueran a Cuba», cerró.