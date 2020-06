Por toda su trayectoria se sabía que a Víctor Manuel Vucetich no le iban a faltar ofertas luego de su salida de los Gallos Blancos de Querétaro.

Y es que el «rey Midas» podría llegar al banquillo de los Xolos de Tijuana de cara al Apertura 2020; sin embargo, Vucetich no es el único candidato que consideran en la perrera, pues también se señala que Diego Ramírez también entraría en los papeles.

Cabe recordar que hace unos días los propios Xolos anunciaron que Gustavo Quinteros no seguirá sentado en el banquillo, pese a no haber completado ni seis meses y meter al equipo en la Final de Copa MX, que no podrá dirigir contra Monterrey.

Por ende, gracias a todo lo que ha podido ganar en el fútbol mexicano y la manera en que hizo jugar recientemente a Querétaro, Vucetich es uno de los técnicos más cotizados y deseados por cualquier equipo en la Liga MX.

Su llegada a Tijuana no sería descabellada, pues cabe mencionar que su dueño es el mismo que el que hace unos días era propietario de los Gallos, el Grupo Caliente, por lo que podrían hacer más fácil la llegada de Víctor Manuel Vucetich.