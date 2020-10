Villalpando colocó una denuncia por presunto intento de extorsión

El jugador de las Chivas, Dieter Villalpando, ha colocado una denuncia por un supuesto intento de extorsión por el mismo caso por el que se le acusó de «agresión sexual».

Y es que según reseña el Diario Récord, el abogado del futbolista, Enrique Venegas, concedió una entrevista en la que revela lo que planean hacer pero todo apenas está empezando.

El propio experto reveló que, además de atender al delantero, la fiscalía ya comenzó a armar la carpeta con todos los elementos que se tienen, a lo que argumentó que alegarán todo lo contrario a lo que se le acusa y también la mencionada denuncia por extorsión.

Según el abogado, la denuncia llega debido a que a Villalpando le pidieron algo de dinero en un momento por alguna información, pero declaró que no daría muchos detalles para no interferir con la investigación, pero aseguró que una persona sí lo buscó.

Adicionalmente, el litigante mencionó que el jugador todavía no ha declarado nada porque no ha sido notificado, por lo que solo ha visto lo que salió en los medios y eso no lo tiene tranquilo, pues han salido muchas informaciones falsas y que se ha manejado mal el tema.

De acuerdo con el medio ya mencionado, uno de sus periodistas, ‘El Francotirador’, aseguró que la mujer declaró el presunto abuso sexual no es ninguna menor de edad.

Cabe recordar que el asunto salió apenas hace unas horas y por eso las Chivas tomaron la decisión de separarlo de forma indefinida del plantel.

Fuente: Diario Récord.