Villarreal mira de cerca a dos jugadores del Puebla

Las fuerzas básicas de un club siempre son importantes y ayudan a forjar buenos jugadores, y allí es donde apuntan algunos clubes europeos para hacerse de jóvenes promesas a un precio bajo, así lo que plantea el Villarreal con el Puebla.

Se maneja que el conjunto español sigue de cerca a dos jugadores de La Franja; Emiliano García, delantero de 16 años, y Santiago Montiel, medio defensivo de 17 años, según César Luis Merlo, periodista argentino de TyC Sports.

Se acerca una final y nos seguimos preparando para afrontarla 👊#LaFranjaQueNosUne🎽 pic.twitter.com/S8eXN3KaKA — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) October 28, 2020

García está registrado con el conjunto Sub 20 y ya debutó en Liga MX en el Apertura 2019 en un encuentro ante Necaxa, donde disputó un minuto. Mientras que Montiel, registrado en la Sub 17, no ha visto acción en la liga mexicana.