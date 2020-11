Vucetich: «No llegamos como víctimas porque nunca hemos puesto pretextos»

El entrenador de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich celebró este sábado la clasificación a la Liguilla y advirtió que lo llegaban en rol de «víctimas porque nunca pusieron pretextos».

“El objetivo principal es clasificar, la forma en como se dan aveces son circunstancias. Creo que no llegamos como víctimas porque nunca hemos puesto pretextos. Hemos seguido trabajando bajo las circunstancias que hemos tenido que superar”, comentó.

«Me voy muy tranquilo, contento, no con el marcador que hubiéramos querido, sin embargo el objetivo se ha logrado. Con las ausencias y todas las problemáticas que hemos tenido, el equipo se sobrepuso a todas las adversidades y logra una calificación luego de tres años”, agregó.

«No llegamos como víctimas. No es cómodo prescindir de dos elementos como José Juan y Alexis, hoy nos adaptamos muy bien, nos deja con tranquilidad. Nos enfrentaremos al que nos toque, no es cuestión de elección, aquí no podemos tomar gustos ni nada por el estilo», sentenció.