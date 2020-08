Vucetich revela cómo manejará las indisciplinas dentro de las Chivas

Victor Manuel Vucetich espera imponer orden dentro del vestuario de las Chivas Rayadas de Guadalajara, acción que también impartirá dentro de la cancha y así buscar buenos resultados.

En una conversación con Récord, el nuevo estratega del Rebaño enfatizó que espera que sus ideas sean bien llevadas a cabo por lo jugadores, en todos los aspectos posibles.

«No soy de mal carácter, pero soy de toma de decisiones. En ese sentido tengo un carácter muy definido, no soy explosivo, pero estoy convencido de lo que pienso y de lo que tengo que hacer. Me interesa convencer a la gente de que trabajen buscando un bienestar común y no un bienestar individual. Mi labor como técnico es saber tomar decisiones».