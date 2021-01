Walter Montoya finalmente saldrá de Cruz Azul

Cruz Azul tomó una dura decisión y finalmente le abrieron la puerta de salida al futbolista argentino Walter Montoya.

Walter Montoya confirmó con @diegoyudcovsky que NO será registrado con Cruz Azul para el actual torneo. Ahora el argentino está en busca de un club tanto en México como en el extranjero. pic.twitter.com/Efn3K8gpF4

El mediocampista, de 27 años, se reportó a la pretemporada de La Máquina con la intención de ganarse la confianza del nuevo cuerpo técnico comandado por Juan Reynoso; sin embargo, esto no pudo concretarse y el sureño deberá buscar un nuevo club.

Por su parte, él ya fue notificado y sabe que no está en los planes del combinado azul para el Clausura 2021.

Durante una entrevista para 90 minutos, el argentino confesó que “tenía la esperanza” de mantenerse en las filas del club.

“Me gustan muchos. Aparte de Cruz Azul, que estuve ligado también por el ‘Chelito’ Delgado, siempre me gustaron Monterrey, Tigres, Atlas y Toluca. No diría uno en especial, pero son varios porque además me gusta la liga de México”, dijo sobre los equipos de su preferencia en el torneo azteca.