William da Silva estará hasta junio en Toluca

El jugador William da Silva prepara sus maletas para salir del Toluca, tras ser descartado por el técnico Hernán Cristante.

Después de ser un titular indiscutible desde su llegada al equipo en 2018, hoy en día pasa desapercibido, sumando solamente 35 minutos en lo que va de la Liga MX.

En el último mercado de pases, el cuerpo técnico de Toluca no pudo desprenderse de él, tras conocerse que el futbolista no quiso desvincularse del club. Luego de apostar por su continuidad, no ha dado dado resultados.

Con la llegada de Claudio Baeza y José Juan Vásquez, su titularidad pasó a un segundo plano, sin embargo, el jugador podrá salir el 30 de junio cuando finaliza el contrato con el Toluca.