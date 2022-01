Xolos de Tijuana confirma un nuevo fichaje para el Clausura 2022

Xolos de Tijuana confirmó, este martes, el fichaje del mexicano-estadounidense Jonathan Suárez para afrontar este Torneo Clausura 2022.

La escuadra fronteriza, que es dirigida técnicamente por Sebastián Méndez, aseguró que el jugador de 24 años presentó oficialmente a su nuevo fichaje.

Por su parte, el jugador aseguró estar muy “feliz y agradecido” por esta nueva oportunidad en el fútbol.

Tijuana ya estoy listo❌

feliz y agradecido con esta nueva oportunidad. Daré todo por esta camiseta ❌🐕 7️⃣

Tijuana I’m ready ❌

Happy and thankful with this new opportunity. I will give my all for this jersey ❌ 🐕7️⃣ @Xolos pic.twitter.com/AtXZ9K4TLY

— johnnny.10 (@johnny_1110) January 26, 2022