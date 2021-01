Xolos y América pierden la oportunidad de fichar a ‘Kaku’ Romero

Aunque desde hace varias semanas se habla de una posible llegada de Alejandro ‘Kaku’ Romero a la Liga MX, parece que se desvaneció esa oportunidad y finalmente tendría un destino exótico para su carrera.

Según el periodista César Luis Merlo, ‘Kaku’ descartó llegar al América y Xolos de Tijuana, dos de los elencos de la competición mexicana que lo pretendían para este mercado de pases.

🚨Alejandro Romero Gamarra llegó a un acuerdo de palabra con el Al-Taawon 🇸🇦.

*️⃣Firma por 3 años y llega libre del New York Red Bulls.

*️⃣Un promotor 🇦🇷 que trabaja para el América tenía el OK del club para ficharlo pero no se dieron los 🕑 porque había que vender a un extranjero. pic.twitter.com/mv0t4PLHXr

