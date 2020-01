Yon de Luisa descarta Libertadores por nuevo torneo para clubes mexicanos

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, fue enfático en señalar nuevamente que impulsará la creación de la Copa Continental, donde participen clubes sudamericanos y de Concacaf, para que los equipos mexicanos participen en un torneo de gran nivel, alejando del panorama a la Libertadores.

Interrogado por la máxima competición de clubes en América, el mandamás no la colocó en el futuro inmediato para las plantillas aztecas, en detrimento de la nueva competición.

«En diciembre tuvimos consejo en Concacaf y no se vio eso (Copa Libertadores), pero sí estamos trabajando para reanudar las pláticas y que Concacaf busque la manera de tener este entendimiento con Conmebol y sí tener una Copa Continental«, afirmó.

No obstante, no ofreció más detalles al respecto. Se espera que se realice antes de 2026, la meta trazada por los organizadores. «El día que se logre la Copa Continental, seguramente será más fácil el tema de la Libertadores. El presidente Montagliani tiene un brazo derecho que es México para impulsar esta unión continental, no cesaremos hasta conseguirlo», finalizó.