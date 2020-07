El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon De Luisa, afirmó que aún no hay comprobaciones sobre las acusaciones que se le han realizado a Guillermo “Billy” Álvarez, principal dirigente de la Cooperativa La Cruz Azul.

“Existen acusaciones y demás, no hay comprobaciones ni sentencias y mientras nada más sean acusaciones, para nosotros no son válidas porque hay un principio básico de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, dijo el Presidente de la FMF, durante una entrevista para Mediotiempo.

Por otro lado, De Luisa añadió: “No hay ningún tema con Cruz Azul, todos los temas que han salido es una cuestión personal. No hemos pensado porque no es una realidad y mientras no, no le dedicamos tiempo. Acusaciones como estás podrán haber mil y si nosotros nos definimos en nuestras acciones con base a acusaciones, pues no amerita ni nuestro tiempo”.

“Billy” Álvarez es acusado por lavado de dinero y la Fiscalía General de la Repúblico giró, el pasado 29 de julio, una orden de aprehensión en contra de su persona y otros directivos de la Cooperativa.

Varios periodistas comentaron que Guillermo Álvarez podría ser trasladado a un Penal de Máxima Seguridad en los próximos días.