El exjugador de Tigres, Lucas Zelarayán, ahora en el Columbus Crew de la MLS, aseguró que la Liga MX es superior a la Superliga de Argentina.

El mediocampista argentino dijo en el programa ‘Ahora o Nunca’ de ESPN que en el país sudamericano son «irrespetuosos» cuando hablan de otras ligas.

Zelarayán alabó el nivel del fútbol mexicano del estadounidense. En este último hará vida en 2020 tras fichar por el Columbus.

«En Argentina somos muy irrespetuosos en ese sentido, que tiramos todo abajo y que la liga mexicana, la MLS no son ligas buenas o de nivel, pero cuando yo llegué a México y enfrente a equipos de acá (Estados Unidos) me di cuenta que hasta por momentos es mejor que la liga de Argentina. Yo lo he dicho en Argentina que pienso que la liga mexicana es mejor«, expresó.