A Miguel Layún le gustaría continuar su carrera fuera de la Liga MX y considera que un club de la MLS podría ser el ideal para ello, pero no para el retiro.

Y es que el jugador de Monterrey mencionó en un Instagram Live con Jo Canales (@jocanamx), que le encantaría jugar en el Inter Miami de Rodolfo Pizarro, pero no precisamente por el mexicano, sino por su dueño, David Beckham.

«Me gustaría jugar en el Inter Miami porque podría convivir con David Beckham y a mí, que soy su fan, me encantaría conocerlo y poder compartir con él».

Sin embargo, el zaguero no tiene contemplado retirarse fuera de México, por lo que pareció enviarle una pequeña indirecta al América o los Rayados, pues le gustaría retirarse en uno de esos clubes.

«Retirarme en Monterrey o América me gustaría mucho, son los únicos lugares con los que sueño que me voy a retirar, pero no sé, igual la vida podría hacerme ir a otro lugar».

No obstante, Layún mencionó que el tema del retiro no le genera tanta comodidad, pero sabe que está en ocaso de su carrera por la edad que tiene y que a pesar de ser alguien organizado con sus planes, no sabe qué podría hacer en el futuro.