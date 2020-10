Barcelona: Bartomeu estaría dispuesto a dimitir, pero depende de la moción

Luego de tantas malas acciones y tantos días esperando, finalmente se podría dar la dimisión de Josep María Bartomeu como presidente del Barcelona.

Y es que según informa el Diario Sport, de Cataluña, el cuadro blaugrana podría enfrentar a la Juventus el miércoles sin Bartomeu, pues este estaría dispuesto a abandonar su cargo si el Gobierno de la Comunidad no acepta suspender la moción de censura en su contra.

La actual junta quiere que el proceso de remoción se postergue a otras fechas, pues no entiende que, según sus opiniones, que habiendo un estado de emergencia sanitaria en Cataluña se pueda permitir la votación y siguiendo lo publicado por el medio mencionado, la prioridad para la junta, presuntamente, es la salud de los socios.

La directiva culé no pide que no se realice la moción, sino que se lleve a cabo en otras fechas que no sean las pautadas para el 1 y 2 de noviembre, pero si se confirman esas fechas, que son las que los promotores quieren, podría abandonar su cargo entre este lunes y el martes, pues sabe que perdería en el voto de censura.

Adicionalmente, el propio Diario Sport mencionó que el secretario de Deporte y Actividad Física de la Generalitat, Gerard Figueras, expidió una carta al Barcelona señalando que no hay ningún impedimento para llevar el referéndum en las fechas mencionadas.

Sin embargo, desde el club no comprenden que el Gobierno pida a los ciudadanos resguardarse de la pandemia pero no vea problemas en realizar el voto de censura.

Por otro lado, todavía queda por resolver el tema del lugar donde se llevarán a cabo las elecciones, pues existen informaciones que sitios en Madrid y Andalucía también podrán tener una sede para votar, pero de momento lo que más se conoce es que se llevarán a cabo en puntos de Cataluña.