‘Cazatalentos’ de la Juventus renunció porque no homenajearon a Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona sigue dando de qué hablar. En esta oportunidad fue porque Alejo Ocar, cazatalentos que trabajaba en Suecia para la Juventus, renunció debido a que, a su juicio, el club no homenajeó debidamente al fallecido exjugador argentino.

«Creí que la Juventus era grande. Nunca más voy a trabajar para ese club. Ningunearon a Maradona, solo un gol en Twitter puso. El máximo ídolo de ellos es (Omar) Sívori, argentino. Juventus le faltó el respeto al fútbol».

¡INSÓLITO! 👀 Alejo Ocar era cazatalentos de la Juventus, pero decidió romper su vínculo con el club porque consideró que no homenajearon al Diez de manera correcta. «Nunca más voy a trabajar para ese club. Solo un gol en Twitter pusieron» 🎙️ FM Late 93.1. pic.twitter.com/mzcAuzlOtf — TyC Sports (@TyCSports) December 8, 2020

Ocar remarcó que con la renuncia «pierdo a nivel económico y de cartel, porque es la Juventus, pero no me arrepiento. Me salió el maradoneano de adentro. Vivo para el fútbol por inspiración de Maradona, soy un loco de amor por el fútbol gracias a él», declaró a Late 93.1.

El equipo turinés ofreció un minuto de silencio y a aplaudir en el minuto diez de juego, mientras que en sus redes publicó el famoso gol de tiro libre de Maradona.