Javier Chicharito Hernández es uno de los jugadores que más comentarios críticos y burlescos recibe en sus redes sociales, motivo por el que salió a hablar sobre este tema.

Por medio de un live en redes sociales, el ariete del LA Galaxy dejó claro que no es bueno escuchar críticas y malos comentarios tanto dentro como fuera de las canchas. Hernández recibe comentarios acerca de su separación con Sarah Kohan, además de poner en tela de juicio su paternidad.

«No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre… No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón».