Comentarista de Televisa Deportes niega haber conducido drogado

El comentarista de Televisa Deportes, Memo Schutz, salió a aclarar la situación que lo vinculaba con un accidente de auto por estar supuestamente bajo efecto de las drogas.

El pasado 3 de marzo, el portal TV Notas dio una información que involucró al comentarista Memo Schutz con un accidente de tránsito en el que podría haber causado graves daños a una familia que viajaba en otro auto. Todo esto estando supuestamente drogado, algo desmentido posteriormente por el propio Schutz.

Xavier Flores, quien conducía el otro auto involucrado, acudió a los medios con motivo de exponer al periodista, a quien acusó de causar daños a su vehículo por conducir en sentido contrario y huir del lugar.

«Él no tuvo ni la molestia de detenerse para disculparse o recompensarme», afirmó el afectado sobre Schutz. Flores contó que persiguió a Schutz hasta alcanzarlo, y en ese momento arrancó la discusión.

«Memo bajó muy agresivo, solamente he visto esa agresividad en alguien drogado o de quien necesita una dosis. Estaba fuera de control y me gritaba: ‘¡¿Qué te pasa, pend…?!, ¡Te voy a partir tu mad…, tú no sabes quién soy, me vale ver… tu coche y tu vida!‘. En la camioneta vi que venía con su esposa, niños chiquitos y un bebé, y ni así le importó«, declaró Xavier Flores.

No obstante, el comentarista de Televisa Deportes se defendió y dio su versión de los hechos, en donde se lo acusaba de chocar otro auto con su camioneta, de darse a la fuga, y de intentar atropellar a los que le recriminaban.

En relación a las acusaciones hechas en mi contra en redes sociales el pasado 21 de febrero, informo lo siguiente: ? pic.twitter.com/Ck0mARpC5j — Guillermo Schutz (@memo_schutz) 3 de marzo de 2020

Memo Schutz emitió un comunicado aclarando lo acontecido, luego de las graves acusaciones en su contra. El comentarista deportivo expresó que los agredidos fueron él y sus familiares, y que no se había pronunciado anteriormente por recomendación de sus abogados.

«El día en cuestión mi familia y yo fuimos agredidos por tres sujetos en el citado centro comercial, y uno de ellos de manera dolosa le causó daño al vehículo de mi propiedad, tal como es posible observarlo y escucharlo en el video que los propios agresores difundieron en las redes sociales buscando legitimarse mediante el escarnio público«, compartió Schutz en su comunicado.