Cada partido tiene una anécdota interesante, y la de la final del Mundial del 2014 no fue la excepción. Ángel Di María recordó que rompió sin leer la carta que le envió el Real Madrid con la sugerencia para que no disputase ese partido por problemas musculares.

«Yo venía con el desgarro desde el partido con Bélgica, estaba con lo justo. La pierna no estaba bien del todo, pero quería jugar, no me importaba nada si no volvía a jugar al fútbol. Era una de las cosas que me habían dicho que podía pasar pero para mí era la final del mundo, era mí final», recordó en el programa ‘Podemos Hablar’ de la señal ‘Telefe’.

El ex jugador merengue agregó que él ya sabía que lo querían vender. «Y entonces llegó la carta, Daniel (doctor de la selección) me la dio y me dijo que era del Real Madrid, pero no quise ni siquiera mirarla y la rompí».

Recordó que, acto seguido, fue a hablar con el seleccionador Alejandro Sabella y le dijo llorando que no estaba al 100 %. «Yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara, pero buscaba lo mejor para el equipo. Me iba a infiltrar pero lo quería intentar y después en la reunión decidió finalmente poner a Enzo Pérez en mi lugar«, agregó.