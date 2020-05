Dos Santos reveló que le gustaría hacer una vez cuelgue los botines

En una entrevista a la revista ‘GQ’, el jugador de Los Angeles Galaxy, Jonathan Dos Santos confesó lo que quiere hacer una vez se retire del futbol profesional: entrar en el mundo de la moda.

«La verdad, no me veo en el ‘soccer’ después del retiro. No soy una persona que me guste verlo e intento salirme. No me gusta pensar sólo en futbol. Sí es lo primero en lo que pienso, pero hay otras cosas que me alimentan, como el tema de la moda», dijo al ser preguntado sobre su futuro.

Además, reveló en quién se inspira para lograr este objetivo: «Estoy pensando en eso, dedicarme a algo de ello, y Beckham y Nakata me inspiran. No quiero ser modelo, lo que me interesa es construir mi propia marca y acercarme también al mundo de la relojería. Soy muy seguidor de Rolex y Audemars Piguet, y me encantaría aprender más».