Edson Álvarez rechazó una apetecible propuesta de Salma Hayek

Edson Álvarez puede «presumir» que rechazó una propuesta de Salma Hayek. Es que el propio centrocampista contó cómo fue que la actriz mexicana lo contactó para para persuadirlo y lograr que fichara con el Rennes de la Ligue 1.

«Sí, es cierto. Me llamó una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué».