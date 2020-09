El actor Ryan Reynolds estaría por adquirir un club inglés

Los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, reconocidos por hacer diversas películas exitosas en Hollywood, están muy interesados para adquirir un club de Inglaterra.

Según una información, difundida por el mismo club, Rynolds y McElhenney, podrían adquirir al Wrexham, club que hace vida en la Quinta División (National League).

Pese a tener ese interés, ellos deberán ‘lidiar’ con los actuales dueños de la institución, que son nada más y nada menos que: los aficionados, sí, así como lo leen.

Este club, que es la tercera institución más antigua del planeta, buscaría una inversión importante para regresar a las divisiones profesionales en Inglaterra.

Por su parte, el director del equipo, Spencer Harris, dijo: “estamos orgullosos de nuestra historia en la que hemos llegado a ganar al Oporto en la Copa de la UEFA. Hay mucho potencial en el club, así que, ¿por qué no?», en una entrevista para la BBC.

SGM | Name of potential investors revealed following vote.

More here 👉 https://t.co/Hi26BlfoKl

🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/Ec5zdu4oeQ

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) September 23, 2020