El Bayern buscó a Mourinho para ser el reemplazo de Flick

Cuando se conoció que Hans Flick quería dejar al Bayern, el conjunto bávaro no perdió el tiempo y salió a buscarle reemplazo. Si bien se quedaron con Julian Nagelsmann, quien por aquel entonces era entrenador del RB Leipzig, si tuvieron una lista larga de nombres en la que figuró el de José Mourinho.

Así lo dio a conocer Karl-Heinz Rummenigge, legendario jugador del cuadro muniqués y ex directivo del club hasta este mismo 2021, entrevistado por ‘RAI Sport’. El ex futbolista manifestó que el portugués era candidato y estaba dispuesto a ir a Alemania para entrenar al club más ganador de la Bundesliga.

Adicionalmente, el ex directivo explicó por qué no se llevaron al ahora entrenador de la Roma y se decantaron por un Nagelsmann muy joven y, pese a la revelación que tuvo con su ex equipo, corto de experiencia.

Rummenigge expresó que finalmente los directivos se terminaron yendo con Nagelsmann porque tiene un perfil diferente, con características distintas que se adaptan más al Bayern y al final quedó todo en una hipótesis con Mourinho.