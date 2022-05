El dardo de Isco a Mbappé durante su despedida del Real Madrid

El mediocampista Isco Alarcón, quien se despidió del Real Madrid, pondrá un nuevo rumbo en su carrera y mediante en sus redes sociales exhibió un mensaje en el que agradeció al club blanco por los nueve años en los que estuvo allí.

En ese escrito, donde Alarcón se despidió emotivamente, dejó un dardo al futbolista francés Kylian Mbappé, al asegurar que al cuadro blanco no se le puede rechazar.

«Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones», comunicó Isco, quien colocó el emoji de una tortuga, en referencia al jugador del París Saint-Germain.