El fuerte problema que tuvo Wayne Rooney y lo acercó a la muerte

El exjugador Wayne Rooney, uno de los ídolos del Manchester United, reveló un fuerte problema que tuvo y lo acercó a la muerte.

Rooney, admitió que lidió con un gran problema con el alcohol y llegó a temer por su propia vida.

En dicha entrevista, Wayne habló sobre el documental sobre su vida, que está próximo a estrenarse en Amazon y allí se habla sobre algunos de sus problemas más fuertes, como lo fueron la bebida, infidelidad y violencia.

Asimismo, él confesó que ahora se encuentra bien y controla todos esos problemas que tuvo en el pasado.

“Nunca fui un alcohólico, era más de pegarme un atracón. Si tenía dos días libres, me los pasaba bebiendo. Luego me intentaba recuperar para ir al trabajo y entrenar. Hubo veces que no estuve a mi mejor nivel en los clubes en los que estuve. Ahora he hablado con la gente y me ha ayudado. Por aquella época no lo hice y me lo guardé y todo empeora», finalizó.